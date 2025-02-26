Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Resmi Tak Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |13:29 WIB
Elkan Baggott Resmi Tak Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain?
Elkan Baggott gagal masuk skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
ELKAN Baggott dikabarkan tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada Maret 2025. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede.

Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede- mengatakan Elkan Baggott hampir pasti takkan dipanggil. Hal itu pun mengejutkan Bung Harpa karena Elkan Baggott sedang bagus-bagusnya bersama sang klub, Blackpool FC.

Elkan Baggott. blackpoolfc

1. Elkan Baggott Gagal Masuk Skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025

“Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia (Elkan Baggott) tidak akan bisa membela Timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025,” kata Bung Harpa, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu (26/2/2025).

“Setidaknya di Maret ini Kita jangan berpikir dia akan akan tampil. Karena sudah confirm dia tak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong (sehingga tak dipanggil). Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah enggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil,” lanjut Bung Harpa.

2. Blackpool FC Tak Pernah Kalah Tiap Kali Elkan Baggott Main

Bersama Blackpool FC musim ini, Elkan Baggott memang sering cedera. Namun, dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini selalu bermain bersama Blackpool FC.

Dalam delapan laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Baggott selalu bermain. Dari delapan laga itu, Elklan Baggott limaa kali tampil sebagai starter.

 

