Respons Mengejutkan Javier Mascherano Usai Lionel Messi Cekik Staf Pelatih Lawan: Masih Anak-Anak

RESPONS mengejutkan meluncur dari mulut Javier Mascherano usai Lionel Messi kedapatan mencekik staf pelatih New York City FC. Juru taktik Inter Miami itu mengklaim La Pulga masih berjiwa anak-anak.

Momen itu terjadi pada laga Inter Miami vs New York City FC yang berakhir 2-2, Minggu 23 Februari. Messi terlihat tidak puas dengan hasil akhir laga dan sempat mendatangi wasit Rosendo Mendoza.

1. Anak-Anak

Pria asal Argentina itu sempat dapat peringatan dari sang pengadil. Namun, Messi terus meluapkan emosi kepada Mendoza yang dinilai banyak mengeluarkan keputusan kontroversial.

Menurut Mascherano, tindakan pria berusia 37 tahun itu menunjukkan sifatnya yang ingin selalu menang. Hal itu justru akan menguntungkan bagi Inter Miami.

"Messi adalah jiwa tim ini. Anda melihatnya di lapangan. Dia masih (seperti) anak-anak yang bermain dan tidak ingin kalah. Jadi bagi kami, ini adalah keuntungan yang sangat besar," kata Mascherano, melansir dari dari Sportskeeda, Selasa (25/2/2025).

"Kami hanya perlu mempertahankan semangatnya. Dia tidak hanya bermain menyerang, dia membantu kami bertahan, mengawal bek tengah, mengawal seluruh lini tengah. Jadi, dia hebat," imbuh pria asal Argentina itu.