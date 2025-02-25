Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Javier Mascherano Usai Lionel Messi Cekik Staf Pelatih Lawan: Masih Anak-Anak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |14:24 WIB
Respons Mengejutkan Javier Mascherano Usai Lionel Messi Cekik Staf Pelatih Lawan: Masih Anak-Anak
Lionel Messi kedapatan menyerang wasit hingga staf pelatih lawan (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

RESPONS mengejutkan meluncur dari mulut Javier Mascherano usai Lionel Messi kedapatan mencekik staf pelatih New York City FC. Juru taktik Inter Miami itu mengklaim La Pulga masih berjiwa anak-anak.

Momen itu terjadi pada laga Inter Miami vs New York City FC yang berakhir 2-2, Minggu 23 Februari. Messi terlihat tidak puas dengan hasil akhir laga dan sempat mendatangi wasit Rosendo Mendoza.

1. Anak-Anak

Lionel Messi dan Trofi Juara Copa America 2024 (Foto: Reuters)

Pria asal Argentina itu sempat dapat peringatan dari sang pengadil. Namun, Messi terus meluapkan emosi kepada Mendoza yang dinilai banyak mengeluarkan keputusan kontroversial.

Menurut Mascherano, tindakan pria berusia 37 tahun itu menunjukkan sifatnya yang ingin selalu menang. Hal itu justru akan menguntungkan bagi Inter Miami.

"Messi adalah jiwa tim ini. Anda melihatnya di lapangan. Dia masih (seperti) anak-anak yang bermain dan tidak ingin kalah. Jadi bagi kami, ini adalah keuntungan yang sangat besar," kata Mascherano, melansir dari dari Sportskeeda, Selasa (25/2/2025).

"Kami hanya perlu mempertahankan semangatnya. Dia tidak hanya bermain menyerang, dia membantu kami bertahan, mengawal bek tengah, mengawal seluruh lini tengah. Jadi, dia hebat," imbuh pria asal Argentina itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186629/kevin_diks-DZXb_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Kevin Diks Tahan RB Leipzig, Jay Idzes Tumbang dari Como 1907
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650171/hasil-liga-inggris-manchester-united-comeback-dramatis-atas-crystal-palace-di-selhurst-park-eus.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Comeback Dramatis atas Crystal Palace di Selhurst Park
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/sandy_walsh.jpg
Sandy Walsh Bikin Assist Ajaib Bantu Buriram United Perkasa di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement