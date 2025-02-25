Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Bahrain Soroti Mental Pemainnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Ciut Hadapi Pasukan Patrick Kluivert?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |13:23 WIB
Pelatih Bahrain Soroti Mental Pemainnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Ciut Hadapi Pasukan Patrick Kluivert?
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANAMA – Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, berbicara mentalitas pemainnya menjelang menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akankah Bahrain ciut hadapi pasukan Patrick Kluivert?

Talajic justru menegaskan bahwa para pemain Bahrain dalam kondisi mental yang baik. Mereka pun siap tempur menghadapi semua lawan.

Timnas Indonesia vs Bahrain. PSSI

1. Lawan Timnas Indonesia

Timnas Bahrain akan menghadapi dua pertandingan krusial lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. The Reds -julukan Timnas Bahrain- akan bersua dengan Jepang (20 Maret 2025) dan Timnas Indonesia (25 Maret 2025).

Dua laga tersebut bisa jadi penentu nasib bagi Timnas Bahrain. Musabab, saat ini The Reds berada di peringkat kelima klasemen dengan koleksi enam poin.

The Reds masih mempunyai peluang untuk lolos langsung atau melalui putaran keempat kualifikasi ke Piala Dunia 2026. Sebab, mereka hanya tertinggal selisih gol dari Indonesia yang berada di peringkat ketiga.

2. Mentalitas

Dragan Talajic menegaskan, mentalitas timnya sedang menguat usai menjuarai Piala Teluk 2025. Diketahui, Bahrain menjadi juara usai menumbangkan Oman (2-1) di partai final pada Januari 2025.

"Secara mental, kami memang tidak kuat di awal, tapi sekarang, kami percaya diri secara mental, kami punya rasa percaya diri, dan sekarang ceritanya akan berbeda di empat pertandingan terakhir," tutur Talajic dilansir dari Gulf Daily News (GDN), Selasa (25/2/2025).

"Jika kita bersama, kita mampu melakukan apa saja. Jika ada yang mencoba membuat kesalahan di antara kita, aku akan berjuang sampai mati agar mereka tidak punya kesempatan menghancurkan apa yang telah kita buat," tambahnya.

 

