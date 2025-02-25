Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia Setelah Diperkuat Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy dan Ole Romeny

Emil Audero bisa jadi andalan Timnas Indonesia di laga kontra Australia. (Foto: Instagram/@emil_audero)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia setelah diperkuat Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy dan Ole Romeny akan diulas Okezone. Timnas Indonesia ketambahan empat keturunan tambahan jelang lawatan ke markas Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.30 WIB.

Namun, dari empat nama itu, baru Ole Romeny yang dipastikan tersedia. Sebab, penyerang Oxford United itu sudah mendapatkan paspor Indonesia dan juga telah beralih federasi dari KNVB ke PSSI.

1. Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy Diupayakan Bela Timnas Indonesia pada Maret 2025

Emil Audero berpotensi perkuat Timnas Indonesia lawan Australai dan Bahrain. (Foto: Instagram/@emil_audero)

Sementara itu, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy tengah dikebut proses naturalisasinya. PSSI sedang berjuang agar ketiga nama di atas sudah mendapatkan paspor Indonesia dan beralih federasi, maksimal tanggal 10 Maret 2025.

Sebab, 10 Maret 2025 merupakan batas akhir Emil Audero dan kawan-kawan untuk didaftarkan melawan Timnas Australia. Jika keempat nama di atas tersedia, kekuatan Timnas Indonesia otomatis bertambah.

Meski kekuatan Timnas Indonesia otomatis bertambah, bukan berarti pelatih Patrick Kluivert akan menerapkan strategi menyerang melawan Timnas Australia. Berhubung laga digelar di kandang lawan, strategi menunggu lebih tepat diterapkan skuad Garuda.

2. Patrick Kluivert Bisa Andalkan Formasi 4-5-1

Untuk memperdalam lini pertahanan dan tengah, Patrick Kluivert bisa memilih formasi 4-5-1. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes/Emil Audero.