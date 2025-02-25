Patrick Kluivert Gemetar! Pemain Timnas Indonesia Ini Harga Pasarannya Pernah Tembus Rp256 Miliar!

PATRICK Kluivert dijamin gemetar. Sebab, ada calon personel Timnas Indonesia yang pernah memiliki harga pasaran mencapai 15 juta euro atau sekira Rp256 miliar! Lantas, siapa sosok yang dimaksud?

Sebelum maksud ke situ, saat ini ada Mees Hilgers yang berstatus pemain termahal Timnas Indonesia. Harga pasaran bek FC Twente itu menembus sembilan juta euro atau setara Rp153,9 miliar. Sebelumnya, harga pasaran Mees Hilgers mencapai titik tertinggi pada Oktober 2024, yang mana mencapai 10 juta euro.

Berhubung masih berusia 23 tahun, harga pasaran Mees Hilgers masih bisa meningkat. Terlebih jika pada musim panas 2025, Mees Hilgers hengkang ke salah satu klub top Eropa dan rutin bermain di sana.

1. Harga Pasaran Emil Audero Pernah Tembus 15 Juta Euro

Lantas, siapa personel Timnas Indonesia yang harga pasarannya pernah menembus 15 juta euro? Sosok yang dimaksud adalah kiper Palermo, Emil Audero. Medio 2019 atau saat membela Sampdoria, harga pasaran Emil Audero mencapai 15 juta euro.

Saat itu, Emil Audero masih sangat muda yakni berusia 22 tahun. Sayangnya, harga pasaran setinggi itu hanya bertahan satu tahun. Menginjak 2020, harga pasaran Emil Audero menurun ke angka 12 juta euro.

Setelah itu dari tahun ke tahun, harga pasaran Emil Audero terus menurun. Sampai akhirnya kini, harga pasaran kiper 27 tahun itu berada di angka 5 juta euro atau setara Rp85,2 miliar. Meski begitu, angka 5 juta euro masih menempatkan Emil Audero di posisi dua penjaga gawang dengan harga pasaran tertinggi di Asia.