Calon Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Disebut Bisa Bahasa Sunda, Begini Fakta Sebenarnya!

CALON pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy disebut bisa bahasa Sunda, meski darah Indonesia yang dimiliki berasal dari Maluku. Candaan ini dilontarkan akun X @idextratime, merujuk kepada unggahan eks pemain Sheffield Wednesday itu yang menuliskan kata “punten”.

“Kalau dilihat dari akun Instagram-nya, tampaknya Joey Pelupessy bisa bahasa Sunda,” tulis akun @idexratime, sembari menampilkan postingan Joey Pelupessy yang menuliskan kata “punten.

Joey Pelupessy disebut bisa bahasa Sunda. (Foto: X/@idextratime)

Dalam bahasa Sunda, punten berarti “permisi” atau “maaf”. Namun, unggahan Joey Pelupessy bukan berarti permisi, melainkan punten yang dimaksud di sini merupakan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, punten berarti poin atau angka. Jadi kesimpulannya, Joey Pelupessy tidak bicara bahasa sunda melainkan bahasa Belanda.

1. Menunggu Kesempatan Bela Timnas Indonesia

Joey Pelupessy diumumkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 22 Februari 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan PSSI segera menaturalisasi tiga pemain keturunan.

Selain Joey Pelupessy, dua nama lain adalah Emil Audero dan Dean James, Ketiga nama ini diharapkan sudah mendapatkan paspor Indonesia sebelum Senin, 10 Maret 2025. Sebab, tanggal tersebut menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025.

2. Tambah Kedalaman Lini Tengah Timnas Indonesia

Kehadiran Joey Pelupessy otomatis menambah kedalaman lini tengah Timnas Indonesia. Sebelum ada gelandang 31 tahun ini, Timnas Indoneia telah memiliki Thom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya hingga Nathan Tjoe A-On di posisi sentral skuad Garuda.