Kapan Pemain Timnas Indonesia Kumpul Jelang Lawan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Liga 1 tiba di Jakarta pada 15 Maret 2025. (Foto: PSSI)

KAPAN pemain Timnas Indonesia kumpul jelang melawan Timnas Australia di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, para pemain yang merumput di Liga 1 2024-2025 akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

“Pemain akan berkumpul tanggal 15 Maret 2025 di Jakarta. Sementara yang jalan dulu ke Australia itu ofisial Timnas Indonesia,” kata Sumardji.

1. Pemain Liga 1 Berangkat ke Australia 16 Maret 2025

Jika dipanggil Timnas Indonesia, Yakob Sayuri berangkat ke Australia pada 16 Maret 2025. (Foto: Malut United)

Rencananya baru pada Minggu 16 Maret 2025, para pemain di atas akan terbang ke Negeri Kanguru. Selain pemain, staf pelatih yang berisikan Patrick Kluivert dan para asistennya juga berangkat di hari tersebut.

Bagaimana dengan para pemain abroad? Para pemain akan berangkat dari negara masing-masing atau kelar menjalani pertandingan. Ambil contoh kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang membela Venezia.

Ia masih memiliki jadwal saat Venezia menjamu Napoli di lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 18.30 WIB. Diperkirakan, bek bertinggi badan 190 sentimeter itu baru akan tiba di Australia pada Selasa, 18 Maret 2025.

2. Pola Tiga Bek Berpotensi Dipilih Patrick Kluivert

Alhasil, waktu berkumpul para pemain Timnas Indonesia sangatlah minim, mengingat pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB, pertandingan akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Mengingat mepetnya persiapan, apakah Patrick Kluivert akan meniru formasi Shin Tae-yong yakni 3-4-1-2 demi mempercepat proses adaptasi?