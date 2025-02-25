Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Bahrain Sombong Jelang Lawan Timnas Indonesia: Kami Tidak Takut Siapa pun!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |11:52 WIB
Pelatih Bahrain Sombong Jelang Lawan Timnas Indonesia: Kami Tidak Takut Siapa pun!
Timnas Bahrain bakal melawan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
PELATIH Timnas Bahrain, Dragan Talajic, sombong jelang lawan Timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa tidak takut dengan tim siapa pun.

Talajic pun percaya diri bisa meloloskan Bahrain ke Piala Dunia 2026. Talajic sesumbar anak asuhnya tidak takut siapa pun, termasuk Timnas Indonesia.

Mees Hilgers berduel dalam laga Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

1. Timnas Bahrain Bakal Tandang ke SUGBK

Timnas Bahrain saat ini duduk di peringkat kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka telah mengoleksi enam poin dari enam pertandingan.

Meski demikian, Timnas Bahrain sejatinya mempunyai koleksi poin yang sama dengan tim peringkat ketiga yakni Timnas Indonesia. Hanya saja, mereka tertinggal secara selisih gol.

Dengan empat pertandingan tersisa, peluang Timnas Bahrain untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat masih terbuka lebar. Terdekat, The Reds -julukan Timnas Bahrain- akan bersua dengan Jepang (20 Maret 2025) dan Indonesia (25 Maret 2025).

2. Tak Gentar

Dragan Talajic menegaskan, timnya tidak takut dengan lawan manapun. Dia mengatakan, Timnas Bahrain siap berjuang keras untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026.

"Kami tidak takut pada siapa pun. Kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras," kata Talajic dikutip dari Gulf Daily News (GDN), Selasa (25/2/2025).

"Insya Allah dalam empat pertandingan, kami akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami siap mewujudkan impian kami," tambahnya.

Talajic mengklaim, timnya memiliki kualitas yang sudah lebih baik menjelang pertandingan mendatang. Dia optimistis, The Reds mampu melewati ujian empat laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kami memiliki kualitas, kami memiliki kualitas di awal pekerjaan saya di sini, tetapi sekarang kami menjadi satu kelompok orang yang benar-benar saling mendukung, yang saling percaya, dan yang siap berjuang demi kerajaan,” ujar Talajic.

“Sekarang, kita semua bersama, seluruh kerajaan bersama, dan dalam empat pertandingan terakhir kita akan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Saya optimis, tetapi saya juga realistis," sambungnya.

 

