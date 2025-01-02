Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terancam Kalah 0-3 dari Timnas Indonesia, Timnas Bahrain Kini Selangkah Lagi Jadi Raja Asia Barat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:15 WIB
Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |09:15 WIB

Timnas Bahrain selangkah lagi jadi raja Asia Barat. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
Timnas Bahrain selangkah lagi jadi raja Asia Barat. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

TIMNAS Bahrain sempat terancam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia, kini selangkah lagi menjadi raja Asia Barat! Skuad asuhan Dragan Talajic mengalami pasang surut performa dalam beberapa bulan terakhir.

The Reds -julukan Timnas Bahrain- sempat mengagetkan publik sepakbola dunia pada 5 September 2024. Tandang ke markas Australia di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Mohamed Marhoon dan kawan-kawan menang 1-0.

Timnas Bahrain menang 1-0 atas Australia di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026z zona Asia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Timnas Bahrain menang 1-0 atas Australia di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026z zona Asia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Sayangnya setelah kemenangan itu, Bahrain tak pernah menang lagi di lima laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berturut-turut, Bahrain dihajar Jepang 0-5, menahan Timnas Indonesia 2-2, bermain 0-0 dengan Arab Saudi, tumbang 0-1 dari China dan ditahan Australia 2-2.

Meski kini menempati posisi lima klasemen Grup C dengan enam angka, Bahrain hanya terpaut satu poin dari Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Terancam Kalah 0-3 dari Timnas Indonesia

Keputusan unik sempat dibuat Federasi Sepakbola Bahrain (FA Bahrain) kelar Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024. FA Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang sedianya digelar di Jakarta pada Selasa, 20 Maret 2025, digelar di tempat netral. Permintaan itu diajukan karena khawatir dengan keselamatan para pemain Timnas Bahrain yang sempat diancam segelintir netizen Indonesia di media sosial.

Permintaan FA Bahrain kabarnya dicueki FIFA dan AFC. Jika Bahrain menolak bermain di Jakarta, mereka otomatis dinyatakan walkover (WO) dan kalah 0-3 dari Timnas Indonesia. Jika itu benar terjadi, tentunya merugikan Bahrain yang masih dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026.

