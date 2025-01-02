6 Negara Asia yang Berpeluang Besar Lolos Piala Dunia 2026 Jalur Babak Ketiga Kualifkasi, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia

ADA 6 negara Asia yang berpeluang besar lolos Piala Dunia 2026 jalur babak ketiga kualifikasi yang menarik untuk diketahui. Sebab memang hanya ada enam tim saja yang bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko via jalur babak ketiga tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini 18 tim tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026, dan salah satunya adalah Timnas Indonesia. 6 dari 10 laga di babak ketiga itu sudah dimainkan dan belum ada satu pun negara yang sudah pasti ke Piala Dunia 2026.

Syarat untuk bisa lolos langsung adalah dengan finis dua besar di grup masing-masing. Karena babak ketiga ada tiga grup (berisikan 6 tim), maka hanya enam negara saja yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur babak ketiga tersebut.

Kendati demikian, sejatinya sudah terlihat enam tim yang berpotensi untuk lolos. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Negara Asia yang Berpeluang Besar Lolos Piala Dunia 2026 Jalur Babak Ketiga Kualifkasi:

6. Iran





Pertama mari bahas dari Grup A, Iran sejauh ini sudah dipastikan finis empat besar. Itu berarti setidaknya ia sudah mengamankan satu tempat di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebab peringkat ketiga dan keempat di babak ketiga itu masih berpeluang ke Piala Dunia 2026 via jalur babak keempat. Tentunya Iran mau lolos langsung, karena itu mereka membutuhkan setidaknya 7 poin tambahan di empat laga tersisa.