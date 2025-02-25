Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Soroti Joey Pelupessy dan Dean James yang Bakal Jadi Kekuatan Baru Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:12 WIB
Media Belanda Soroti Joey Pelupessy dan Dean James yang Bakal Jadi Kekuatan Baru Timnas Indonesia
Joey Pelupessy siap membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@joeypelupessy)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, soroti Joey Pelupessy dan Dean James yang bakal jadi kekuatan baru Timnas Indonesia. Mereka meyakini dia pemain keturunan yang segera dinaturalisasi itu akan membuat Timnas Indonesia makin kuat.

Kini, Joey Pelupessy dan Dean James pun diketahui sedang dikebut proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal itu dilakukan demi membuat keduanya segera debut membela Timnas Indonesia.

Dean James. (Foto: Instagram/dean11james)

1. Joey Pelupessy dan Dean James Amunisi Tambahan Timnas Indonesia

PSSI belum lama ini mengumumkan akan menaturalisasi tiga pemain, yakni Emilio Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Proses naturalisasi ketiganya ditargetkan rampung sebelum dua pertandingan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret.

Oleh sebab itu, pihak federasi akan mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi target itu. Dokumen naturalisasi ketiga pemain itu dikabarkan akan diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada pekan ini.

2. Jadi Sorotan Media Belanda

Bagi media Belanda, Voetbal Primeur, tambahan naturalisasi ini tentu akan memperkuat Timnas Indonesia. Voetbal Primeur menyebut chemistry pelatih Patrick Kluivert dengan para pemain keturunan Belanda-Indonesia akan membantu Skuad Garuda di sisa laga kualifikasi.

"Bagi pelatih nasional Patrick Kluivert, kedatangan (Joey) Pelupessy dan (Dean) James merupakan peningkatan kualitas tambahan dalam pertarungan kualifikasi Piala Dunia," tulis Voetbal Primeur, dikutip pada Selasa (25/2/2025).

"Indonesia masih sangat berpeluang untuk mencapai hal ini (lolos langsung ke Piala Dunia 2026)," tambah tulisan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
