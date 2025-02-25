Patrick Kluivert Bahagia, Timnas Indonesia Resmi Dapatkan Pemain Nomor 2 Termahal di Asia!

Patrick Kluivert akan diperkuat Emil Audero saat Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, Timnas Indonesia resmi mendapatkan pemain nomor 2 termahal di Asia, tepatnya khusus untuk posisi penjaga gawang. Pemain yang dimaksud adalah kiper Como 1907 yang tengah dipinjamkan ke Palermo, Emil Audero.

Mengutip dari transfermarkt, harga pasaran Emil Audero mencapai 5 juta euro atau sekira Rp85,2 miliar. Posisi ini menempatkan Emil Audero di posisi dua sebagai penjaga gawang termahal di Asia.

1. Emil Audero Hanya Kalah dari Zion Suzuki

Zion Suzuki kiper termahal di Asia. (Foto; Instagram/@parmacalcio1913)

Posisi puncak ditempati kiper asal Jepang yang kini memperkuat klub Serie A, Parma, yakni Zion Suzuki. Kiper andalan Timnas Jepang itu memiliki harga pasaran mencapai 9 juta euro atau setara Rp153,4 miliar.

Tak heran harga pasaran Zion Suzuki lumayan tinggi. Secara usia, kiper kelahiran New Jersey, Amerika Serikat ini masih sangat muda (22 tahun) dan sudah mentas di kasta teratas sepakbola Italia.

Saat seusia Zion Suzuki, harga pasaran Emil Audero sedang tinggi-tingginya. Dipercaya menjadi kiper utama Sampdoria pada 2019 atau di usia 22 tahun, Emil Audero memiliki harga pasar mencapai Rp255 miliar!

Secara pengalaman, Emil Audero tak perlu diragukan lagi. Kiper 27 tahun ini pernah tercatat sebagai pelapis Gianluigi Buffon di Juventus.