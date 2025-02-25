Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Kalahkan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:00 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Kalahkan Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam!
Timnas Indonesia naik ke peringkat 120 dunia jika menang atas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia PSSI
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan serangkaian kabar bahagia jelang lawatan ke markas Socceroos -julukan Timnas Australia.

Tercatat ada empat pemain keturunan tambahan yang siap masuk mengisi skuad Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Mereka ialah Ole Romeny, Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy.

1. Timnas Australia Pincang saat Hadapi Timnas Indonesia

Harry Souttar (kiri) absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. (Foto: PSSI)
Harry Souttar (kiri) absen melawan Timnas Indonesia karena cedera. (Foto: PSSI)

Di saat bersamaan, Timnas Australia tak datang dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain skuad asuhan Tony Popovic mengalami cedera, termasuk dua bek andalan mereka, Harry Souttar dan Alessandro Circatti.

Kabar terbaru, kiper sekaligus kapten Timnas Australia, Matthew Ryan, juga mengalami cedera. Fakta di atas tentunya menguntungkan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia pun membuka peluang meraih poin penuh sekalipun laga digelar di markas lawan. Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia akan diuntungkan.

Tak hanya peluang mereka lolos Piala Dunia 2026 semakin besar, ranking FIFA skuad Garuda juga akan melonjak tajam. Mengutip dari football-ranking.com, kemenangan atas Timnas Australia menghasilkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA.

 

