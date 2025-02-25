Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Ramadhan Sananta Usai Timnas Indonesia Dilatih Patrick Kluivert

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |00:01 WIB
Harapan Ramadhan Sananta Usai Timnas Indonesia Dilatih Patrick Kluivert
Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta. (Foto: Instagram/persisofficial)
JAKARTA - Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta menyambut baik keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Sananta pun berharap kehadiran pelatih asal Belanda itu dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert ditunjuk melatih Timnas Indonesia pada awal Januari 2025 lalu. Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi pelatih kepala yang sebelumnya dijabat oleh Shin Tae-yong.

Sejauh ini, Kluivert sudah mulai menyesuaikan dengan sepak bola Indonesia. Dia sudah bertemu dengan perwakilan klub, operator kompetisi, berdiskusi dengan PSSI, hingga menemui tokoh-tokoh penting di Indonesia.

Kluivert juga sudah mempunyai tiga asisten pelatih, yakni Alex Pastoor, Denny Landzaat, dan Gerald Vanenburg. Nama terakhir juga bertugas untuk melatih Timnas Indonesia U-23.

1. Harapan Sananta

ramadhan sananta persis solo foto persis solo
ramadhan sananta persis solo foto persis solo

Sananta menilai, kedatangan Kluivert tentu akan memberikan rasa yang berbeda di Timnas Indonesia. Walau begitu, dia berharap Kluivert bisa membantu Timnas Indonesia meraih lebih banyak prestasi.

"Mungkin disetiap pelatih beda-beda ya. Karena saya belum pernah dilatih sama coach Patrick Kluivert," ujar Sananta di Jakarta, dikutip pada Selasa (25/2/2025).

"Dan harapan saya selalu sama, siapapun pelatihnya kita harus memperjuangkan Timnas Indonesia. Dan saya harap coach Patrick Kluivert datang ke Indonesia bisa membantu kita," tambahnya.

 

