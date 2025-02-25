Respons Beckham Putra Usai Kena Sanksi Larangan Main karena Selebrasinya di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Beckham Putra tak percaya dirinya terkena sanksi karena selebrasi ice cold alias gerakan kedinginan saat di laga melawan Persija Jakarta. Gara-gara selebrasi itu, Beckham Putra terkena larangan bermain di laga laga Persib dan denda Rp75 juta dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Ya, sanksi itu diberikan akibat selebrasi Beckham Putra di laga melawan Persija Jakarta (16/2/2025) Komdis PSSI menilai perayaan dengan gestur kedinginan itu melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 sehingga memancing reaksi suporter lawan.

1. Kena Sanksi

Meski diperbolehkan banding, sanksi sudah mulai dijalankan Beckham Putra. Hingga akhirnya pemilik nomor punggung 7 itu absen di laga Persib vs Madura United yang digelar di Stadion Gelora Bandung lautan Api (GBLA), Sabtu (22/2/2025).

“Tentunya saya sangat kaget karena saya persiapan untuk pertandingan (melawan Madura United) dan fokus ke pertandingan, tapi malam sebelum pertandingan ada surat dari Komdis bahwa Beckham menerima sanksi larangan tiga pertandingan dan Beckham sangat kecewa,” ungkap Beckham, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pemain yang akrab disapa Etam ini heran selebrasi yang dilakukan malah membuatnya terkena sanksi. Apalagi dinilai melakukan provokasi kepada suporter lawan.

Beckham Putra. (Foto: Instagram/beckham_put7)

“Tapi selebrasi untuk di lapangan juga,” tambahnya.

Beckham merasa sanksi ini seolah mengingatkannya pada kejadian Persib Bandung pada 2018 lalu. Saat itu timnya yang berada di puncak harus mendapatkan rentetan sanksi dan harus berkandang di Bali hingga akhirnya gagal menjadi juara.

“Semoga aja kita jangan memperkeruh suasana, kita harus kepala dingin dan banding juga diterima,” harapnya.