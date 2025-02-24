Ini Kunci Sukses Madura United saat Tahan Persib Bandung 0-0

BANDUNG – Pelatih Madura United, Alfredo Vera membeberkan taktik yang dipakainya saat sukses meredam serangan berbahaya Persib Bandung di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu 22 Februari 2025. Akibat strategi itu, Madura United setidaknya berhasil mencuri satu poin karena menahan Persib 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemarin.

1. Taktik Madura United

Pelatih asal Argentina ini mengaku sudah memahami permainan Persib Bandung. Namun ia mencoba mencari cara untuk bisa menghadapinya.

Alfredo Vera pun mengakui Persib Bandung sempat membuat pertahanan Madura United kewalahan. Bahkan beberapa peluang didapatkan tuan rumah.

Beruntung para pemain Madura United bertahan dengan baik. sehingga gawang mereka pun tak kebobolan. Jadi, taktiknya adalah bertahan sebaik mungkin sehingga tidak ada ruang bagi pemain Persib untuk mencetak gol.

“Kita tahu ini pertandingan yang sangat berat dan ya kita tutup semua ruang untuk Persib agar tidak bisa bermain dengan nyaman,” ujar Alfredo Vera usai pertandingan, dikutip Senin (24/2/2025).

Persib Bandung vs Madura United

“Dari luar kotak penalti, shooting, itu bisa dibilang bahaya untuk kita. Kita juga punya 2-3 kesempatan. Tapi kita sangat bersyukur bisa dapat satu poin,” ungkapnya.

2. Kesulitan meski Persib Tak Turunkan Skuad Lengkap

Alfredo membenarkan Persib Bandung tidak bisa memainkan beberapa pemain intinya. Seperti halnya Beckham Putra yang terkena sanksi larangan bermain, Nick Kuipers cedera dan Gustavo Franca akumulasi kartu kuning.