Jadwal Liga Inggris 2024-2025 Pekan Ke-27: Manchester United vs Ipswich Town, hingga Tottenham Hotspur vs Manchester City!

JADWAL Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-27 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Manchester United vs Ipswich Town, hingga Tottenham Hotspur vs Manchester City.

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 akan berlanjut akhir pekan ini. Memasuki pekan ke-27, pertandingan akan digelar mulai Rabu, 26 Februari 2025 dini hari WIB.

1. Manchester United vs Ipswich Town

Salah satu laga seru yang akan tersaji akhir pekan ini mempertemukan Manchester United vs Ipswich Town. Laga ini akan digelar di Stadion Old Trafford, pada Kamis, 27 Febuari 2025 pukul 02.30 WIB.

Kemenangan tentunya dibidik Manchester United dalam laga ini usai gagal menang pada akhir pekan lalu. Man United harus puas mengakhiri lawatannya ke markas Everton pada Sabtu, 22 Februari 2025 dengan skor 2-2.

Dengan begitu, Man United hanya mendapat 1 poin tambahan. Padahal, mereka memerlukan banyak poin demi mendongkrak posisi di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sebab, mereka tengah terpuruk di urutan ke-15 dengan 30 poin.

Tetapi, Man United perlu waspadai Ipswich Town yang siap bangkit. Sebab, Ipswich Town kalah akhir pekan lalu dari Tottenham Hotspur dengan skor telak 1-4. Kini, Ipswich Town pun terpuruk di urutan ke-18 dengan 17 poin saja.

2. Tottenham Hotspur vs Manchester City

Selain itu, ada juga duel Tottenham Hotspur vs Manchester City. Laga itu akan digelar di Stadion Tottenham Hotspur, London, Kamis, 27 Februari 2025 pukul 02.30 WIB.

Man City dalam tren negatif jelang laga ini. Sebab, mereka belum menang dalam 2 laga teranyarnya. Pada akhir pekan lalu, Man City pun dipermalukan Liverpool di Stadion Etihad dengan skor 0-2.

Kini, usaha Man City untuk bangkit pun dipastikan takkan mudah. Sebab, Tottenham dalam tren positif. Mereka menang di dua laga terakhirnya. Kini, Tottenham duduk di urutan ke-12 dengan 33 poin. Menarik menantikan laga ini.