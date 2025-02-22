Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Gol Manuel Ugarte Selamatkan Setan Merah dari Kekalahan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |22:31 WIB
Hasil Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Gol Manuel Ugarte Selamatkan Setan Merah dari Kekalahan!
Laga Everton vs Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

HASIL Everton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Setan Merah -julukan Manchester United- ditahan imbang 2-2.

Laga Everton vs Manchester United digelar di Goodison Park, pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB. Man United harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Beto (19’) dan Abdoulaye Doucoure (33’).

Everton vs Manchester United

Tetapi di babak kedua, Man United menyamakan kedudukan via aksi Bruno Fernandes (72’) dan Manuel Ugarte (80’). Hasil ini membuat Man United masih menempati posisi ke-15 di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 30 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Everton memulai laga dengan apik. Mereka pun bisa membuka keunggulan lebih dahulu atas Manchester United.

Tepatnya pada menit ke-19, Beto mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan sepak pojok. Wasit sempat mengecek VAR sebelum mengesahkan gol itu. Everton pun unggul 1-0.

Duel berjalan makin sengit. Everton pun sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-33 lewat aksi Abdoulaye Doucoure. Doucoure berhasil menyambar bola rebound hasil tepisan Andre Onana kala mengantisipasi tendangan Lindstrom. Everton kian unggul 2-0.

Di sisa waktu pertandingan, Man United berusaha mengejar ketinggalannya. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Man United tertinggal terus hingga akhir babak pertama dengan skor 0-2.

 

Halaman:
1 2
      
