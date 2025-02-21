Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Lengkap Liga Inggris 2024-2025 Pekan Ini 22-23 Februari 2025: Manchester City vs Liverpool, hingga Everton vs Manchester United!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:15 WIB
Jadwal Lengkap Liga Inggris 2024-2025 Pekan Ini 22-23 Februari 2025: Manchester City vs Liverpool, hingga Everton vs Manchester United!
Liverpool kala berlaga. (Foto: Liverpool)
JADWAL lengkap Liga Inggris 2024-2025 pekan ini 22-23 Februari 2025 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru pun akan tersaji, di antaranya mempertemukan Manchester City vs Liverpool, hingga Everton vs Manchester United.

Ajang Liga Inggris 2024-2025 akan berlanjut pada akhir pekan ini dengan memasuki pekan ke-26. Sejumlah tim siap bekerja optimal demi mendulang poin penuh.

Liverpool vs Manchester City. Reuters

1. Manchester City vs Liverpool

Big match pun akan tersaji pada pekan ini dengan mempertemukan Manchester City vs Liverpool. Laga seru itu akan digelar di Etihad Stadium, Manchester, Minggu, 23 Februari 2025 pukul 23.30 WIB.

Duel ini dipastikan berjalan seru dan menarik. Sebab, kedua tim sama-sama gagal menang di laga terakhir yang dilakoni.

Man City baru saja kalah dari Real Madrid dalam laga leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Kekalahan 1-3 membuat Man City dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Sebab, mereka jadi kalah agregat skor akhir dengan 3-6.

Sementara itu, Liverpool juga gagal menang di laga terakhirnya yang dilakoni di Liga Inggris 2024-2025 pada akhir pekan lalu. Melawan Aston Villa, mereka ditahan imbang 2-2.

Meski begitu, Liverpool tetap berjaya di klasemen Liga Inggris 2024-2025. Mereka kini ada di puncak klasemen dengan 61 poin, unggul 8 angka dari Arsenal yang menempati posisi kedua.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan penampilan Man City dan Liverpool. Siapakah yang akan berjaya meraih kemenangan? Ataukah laga berjalan alot hingga skor imbang mewarnai pertandingan?

 

