Krisis Kepercayaan, Ruben Amorim Dipecat Manchester United jika Kalah dari Everton di Liga Inggris 2024-2025?

PEMAIN Manchester United mulai kehilangan keyakinan kepada sang pelatih, Ruben Amorim. Apakah Ruben Amorim akan dipecat dari jabatan pelatih Manchester United jika kalah dari Everton di pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025, Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.30 WIB?

Menurut laporan Jurnalis Daily Mail, Chris Weeler, sejumlah pemain Manchester United mulai tidak percaya dengan taktik yang diterapkan Ruben Amorim. Mereka menilai kemenangan yang terkadang diraih Manchester United lebih kepada keberuntungan ketimbang efek strategi Ruben Amorim.

Menurunnya rasa kepercayaan kepada Ruben Amorim tentunya membahayakan posisi pelatih asal Portugal ini. Jika tak segera menaikkan level kepercayaan itu, masa depan Ruben Amorim yang menjadi taruhannya.

1. Performa Manchester United Menurun di Bawah Asuhan Ruben Amorim

Terlebih semenjak ditangani eks pelatih Sporting FC ini, performa Manchester United cenderung menurun. Dari 14 laga Liga Inggris 2024-2025 di bawah asuhan Ruben Amorim, Manchester United hanya mendapatkan empat menang, dua imbang dan delapan kalah.

Rentetan hasil buruk ini memengaruhi posisi Manchester United di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Hingga pekan ke-25, The Red Devils -julukan Manchester United- terdampar di urutan 15 dengan 29 angka.

Manchester United hanya berjarak tiga anak tangga dari Ipswich Town di posisi 18, atau batas atas tim yang terdegradasi di akhir Liga Inggris 2024-2025. Untuk lepas dari zona degradasi, Manchester United membutuhkan tambahan sekira 11 poin dari 13 laga sisa.