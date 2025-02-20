Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Aston Villa vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Ditahan 2-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |05:47 WIB
Hasil Aston Villa vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025: The Reds Ditahan 2-2!
Aston Villa vs Liverpool. (Foto: Liverpool)
HASIL Aston Villa vs Liverpool di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. The Reds -julukan Liverpool- ditahan 2-2.

Laga Aston Villa vs Liverpool dalam pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025 digelar di Stadion Villa Park, Birmingham, Kamis (20/2/2025) dini hari WIB. Gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (29’) dan Trent Alexander-Arnold (61’). Sementara itu, Aston Villa balas dua gol juga via aksi Youri Tielemans (38’) dan Ollie Watskin (45+3’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, Liverpool tampil lebih gacor. Mereka sukses membuka keunggulan lebih dahulu usai Mohamed Salah berhasil menyambut umpan dari Diogo Jota. Skor berubah menjadi 1-0.

Keunggulan Liverpool sayangnya tak bertahan lama. Pada menit ke-38, Aston Villa cetak gol penyama kedudukan lewat aksi Youri Tielemans.

Jelang akhir laga babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+3’, Aston Villa bahkan berbalik unggul. Kali ini, giliran Ollie Watskin yang catatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Digne. Skor 2-1 untuk keunggulan Aston Villa bertahan hingga akhir babak pertama.

 

