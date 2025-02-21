Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Manchester United Jumpa Real Sociedad!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:23 WIB
Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Manchester United Jumpa Real Sociedad!
Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui (Foto: UEFA)
A
A
A

NYON – Hasil drawing 16 besar Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Sejumlah laga seru dipastikan tersaji seperti Manchester United melawan Real Sociedad.

Drawing 16 besar Liga Europa 2024-2025 digelar di Nyon, Swiss, markas besar UEFA, pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Legenda Athletic Bilbao, Aritz Aduriz, diundang untuk melakukan pengundian.

1. Bagan

Trofi Liga Eropa (Europa League/Twitter)

Delapan klub diketahui lolos dari babak playoff. Mereka adalah Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, Real Sociedad, FCSB, Fenerbahce, dan AS Roma.

Di babak berikutnya, mereka akan bertemu delapan tim yang finis di delapan besar klasemen akhir fase liga. Mereka adalah Lazio, Athletic, Man United, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos, dan Rangers FC.

2. Drawing

Hasil undian pun menampilkan sejumlah laga menarik. Man United harus bersua dengan Real Sociedad.

Sementara itu, AS Roma menghadapi Athletic. Terakhir, ada Ajax Amsterdam vs Eintracht Frankfurt yang bisa jadi kuda hitam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Daftar Harga Tiket Indonesia Masters 2026! Badminton Lovers Full Senyum
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement