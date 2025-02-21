Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Manchester United Jumpa Real Sociedad!

Hasil Drawing 16 Besar Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui (Foto: UEFA)

NYON – Hasil drawing 16 besar Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Sejumlah laga seru dipastikan tersaji seperti Manchester United melawan Real Sociedad.

Drawing 16 besar Liga Europa 2024-2025 digelar di Nyon, Swiss, markas besar UEFA, pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Legenda Athletic Bilbao, Aritz Aduriz, diundang untuk melakukan pengundian.

1. Bagan

Delapan klub diketahui lolos dari babak playoff. Mereka adalah Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, Real Sociedad, FCSB, Fenerbahce, dan AS Roma.

Di babak berikutnya, mereka akan bertemu delapan tim yang finis di delapan besar klasemen akhir fase liga. Mereka adalah Lazio, Athletic, Man United, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos, dan Rangers FC.

2. Drawing

Hasil undian pun menampilkan sejumlah laga menarik. Man United harus bersua dengan Real Sociedad.

Sementara itu, AS Roma menghadapi Athletic. Terakhir, ada Ajax Amsterdam vs Eintracht Frankfurt yang bisa jadi kuda hitam.