Jadi Starter di Laga West Bromwich vs Oxford United, Ole Romeny Dapat Pujian dari sang Pelatih

OXFORD – Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memuji permainan Ole Romeny saat tampil menjadi starter di laga kontra West Bromwich Albion, pada Sabtu 22 Februari 2025. Bagi Rowett, permainan bintang Timnas Indonesia itu sangat baik dan mampu menjadi ancaman untuk lini pertahanan lawan.

Ya, Romeny baru saja menjalani debut starternya ketika Oxford United menghadapi West Bromwich Albion di Stadion Hawthorns. Tapi sayang, debut starternya itu tak berujung indah karena The Ox -julukan Oxford United- kalah dengan skor 0-2.

1. Tetap Dapat Pujian

Meski demikian, penampilan striker Timnas Indonesia itu mendapatkan jempol dari Rowett. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan Romeny acap kali melakukan pergerakan-pergerakan positif yang membuat lini serang Oxford United terkontrol.

"Saya pikir penampilannya mirip dengan ketika dia masuk sebagai pemain pengganti sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa momen berkualitas dan memberikan sedikit kontrol di lini depan,” kata Rowett, dilansir dari Oxford Mail, Senin (24/2/2025).

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

Pada laga tersebut, Rowett agak mengubah posisi Romeny menjadi false 9. Dia pun dibuat takjub karena eks striker FC Utrecht itu tetap bisa tampil dengan nyaman.

"Kami harus sedikit mengubah posisinya karena kebutuhan pertandingan dan beberapa pergantian yang kami lakukan,” tuturnya.

"Kami tidak bisa benar-benar membuatnya berada di posisi mencetak gol, tetapi saya melihat ada beberapa momen yang menjanjikan, seperti yang telah ia tunjukkan dalam sesi latihan," terang Rowett.