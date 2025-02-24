Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Beberkan Penyebab Oxford United Tumbang dari West Bromwich Albion

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |08:55 WIB
Ole Romeny Beberkan Penyebab Oxford United Tumbang dari West Bromwich Albion
Pemain Oxford United, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)
A
A
A

WEST BROMWICH - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ole Romeny membeberkan penyebab Oxford United tumbang di tangan West Bromwich Albion di laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Menurut Romeny, The Ox –julukan Oxford United– gagal menang karena kurang komunikasi.

1. Gagal Bersinar saat Starter

Romeny untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama Oxford United ketika melawan West Bromwich Albion di Stadion Hawthorns, Sabtu (22/2) lalu. Tapi sayang, debut starternya itu tak berujung manis karena The Ox kalah 0-2.

Eks pemain FC Utrecht itu mengaku senang karena mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal. Romeny bercerita kalau dirinya benar-benar menikmati permainannya di babak pertama.

“Ya, ini adalah starter pertama saya. Saya rasa di babak pertama saya merasa sangat nyaman dengan bola dan benar-benar terlibat dalam permainan. Saya suka sedikit turun sebagai false 9, jadi saya merasa baik dan menikmati permainan,” kata Romeny, dilansir dari kanal Youtube Oxford United, Senin (24/2/2025).

Ole Romeny
Ole Romeny

Namun Romeny cukup menyayangkan Oxford United harus kecolongan gol cepat di menit ke-11 lewat Alex Mowatt. Menurutnya, hal itu tak luput dari kurangnya komunikasi antar pemain. Kata dia, komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi skuad The Ox.

“Sayangnya kami kebobolan gol cukup awal dalam pertandingan. Saya pikir kami kurang sedikit komunikasi dalam menekan lawan, sehingga mereka bisa dengan mudah menemukan ruang. Itu adalah salah satu hal yang harus kami perbaiki untuk pertandingan berikutnya,” ungkap dia.

2. Kinerja Wasit

Di sisi lain, Romeny juga menyoroti kinerja wasit. Sebab, menurutnya ada satu momen pada babak kedua yang seharusnya Oxford United mendapatkan hadiah penalti.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
