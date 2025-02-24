Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Jadi Penentu Nasib Paul Munster di Kursi Pelatih

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:32 WIB
Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Jadi Penentu Nasib Paul Munster di Kursi Pelatih
Paul Munster diultimatum manajemen Persebaya Surabaya (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Manajemen Persebaya Surabaya mengeluarkan ultimatum kepada pelatih Paul Munster. Laga kontra Persib Bandung di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 menjadi penentu nasibnya!

Nasib Munster di ujung tanduk usai kalah lagi di pekan 24 Liga 1 melawan Dewa United. Kekalahan itu membuat manajemen memberikan ultimatum kendati sempat menang 1-0 melawan PSBS Biak.

1. Terakhir

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Laga kandang melawan Persib jadi batas waktunya. Ini adalah kesempatan terakhir Munster bila tak ingin dipecat.

"Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster," ujar Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, dikutip Senin (24/2/2025).

2. Evaluasi

Di sisi lain, Munster mengaku  telah mengevaluasi kekalahan melawan Dewa United 0-2. Fokusnya saat ini bagaimana bisa bangkit dan meraih kemenangan penting di laga kandang melawan Persib.

"Itu fokus saya, jadi saya fokus pada tim, untuk menyiapkan yang terbaik agar dapat menang. Semoga kami bisa mengembalikan kemenangan. Kemudian kami bisa terus menang lagi," ucap Munster. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
