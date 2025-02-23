Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Kelam Nurkiman, Pemain Persebaya Surabaya yang Harus Kehilangan Penglihatan karena Ulah Suporter Barbar

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |04:00 WIB
Kisah Kelam Nurkiman, Pemain Persebaya Surabaya yang Harus Kehilangan Penglihatan karena Ulah Suporter Barbar
Nurkiman, Pemain Persebaya Surabaya yang kehilangan penglihatan karena ulah suporter. (Foto: X/bonekboys)
A
A
A

KISAH kelam Nurkiman, pemain Persebaya Surabaya yang harus kehilangan penglihatan karena ulah suporter barbar menarik untuk diulas. Insiden memilukan tersebut terjadi saat Persebaya Surabaya berjumpa Persema Malang pada laga Liga Dunhill di Stadion Gajayana Malang, Selasa 26 Desember 1995.

1. Oknum Suporter Menyerang Bus Persebaya Surabaya

Setelah laga tersebut, skuad Persebaya Surabaya langsung pulang menggunakan bus. Nahas, perjalanan pulang itu jadi salah satu kenangan pahit yang harus dialami oleh Nurkiman.

Nurkiman yang saat itu duduk di dekat jendela bus Persebaya Surabaya dan bersebelahan dengan Mursyid Effendi secara tiba-tiba mendapatkan lemparan ketapel dari oknum suporter tuan rumah.

Malangnya, lemparan batu itu membuat kaca jendela pecah dan serpihan kaca bus pun mengenai mata kiri sang pemain.

"Setelah laga kami pulang dengan bus, tapi jalannya melambat karena di pinggir jalan banyak suporter Malang. Di tikungan dilempari batu, saya tengok ke kiri, kaca pecah diketapel, di sebelah kanan saya itu Mursyid," kenang Nurkiman dalam obrolan di kanal YouTube Omah Bal-Balan, Minggu (23/2/2025).

"Busnya tidak ada kaca film, sehingga membuat mata kiri saya terkena serpihan kaca hingga cacat sampai sekarang," lanjut dia.

Nurkiman pun langsung menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama dengan menggunakan ambulans.

Nurkiman, Twitter @bonekboys
Nurkiman, Twitter @bonekboys

2. Pukulan Telak untuk Nurkiman

Insiden tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Nurkiman. Bagaimana tidak? Nurkiman yang saat itu masih berusia 22 tahun harus pensiun dini dari dunia yang sangat ia cintai tersebut.

Di usia yang masih belia itu, Nurkiman memiliki banyak kesempatan untuk menjadi pilar masa depan Persebaya Surabaya, bahkan Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184550/adam_alis-0s7m_large.jpg
Kondisi Terkini Pemain Persib Bandung Adam Alis yang Kini Dicari-cari Polisi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182226/simon_tahamata_mengungkap_hasil_temuannya_untuk_sementara_waktu-RZzW_large.jpg
Simon Tahamata Ungkap Hasil Scouting Sementara Bakat-Bakat Muda Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182224/simon_tahamata_buka_suara_soal_bedanya_pembinaan_usia_dini_di_belanda_dengan_indonesia-BOlf_large.jpg
Simon Tahamata Bandingkan Pembinaan Usia Dini di Belanda dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180976/persma_1960_manado_bersiap_untuk_bangkit_di_bawah_gemblengan_ismed_sofyan-BHl3_large.jpg
Klub Legendaris Persma 1960 Manado Siap Bangkit Bareng Ismed Sofyan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/11/1649547/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-chelsea-vs-arsenal-mu-menjamu-leeds-united-hmx.webp
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Arsenal, MU Menjamu Leeds United
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Kewalahan! Sassuolo Dihajar Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement