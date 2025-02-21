Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Bonek, Flavio Silva Siap Ngamuk di Laga Dewa United vs Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |13:34 WIB
Demi Bonek, Flavio Silva Siap Ngamuk di Laga Dewa United vs Persebaya Surabaya
Pemain Persebaya Surabaya, Flavio Silva (kiri). (Foto: Media Officer Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Striker andalan Persebaya Surabaya, Flavio Silva siap mengamuk saat melawan Dewa United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Flavio Silva mau membuat Bonek –sebutan suporter Persebaya– senang dengan kemenangan yang diraih Persebaya.

Seperti yang diketahui, Persebaya baru kembali ke trek kemenangan usai rentetan hasil negatif di enam laga Liga 1 musim 2024-2025. Kemenangan atas PSBS Biak di pekan 23 menjadi pengakhir hasil buruk di laga-laga sebelumnya.

1. Ingin Balas Dukungan Bonek

Bagi Flavio Silva, kemenangan itu menjadi cambuk dari kritikan Bonek dan Bonita, yang sempat berdemonstrasi pasca hasil imbang melawan Persita Tangerang. Maka ia begitu bersyukur dan bertekad meneruskan tren positif itu di laga melawan Dewa United.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami kembali meraih kemenangan, setelah melewati periode buruk. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bonek. Mereka tidak pernah menyerah pada kami," ucap Flavio Silva jelang Dewa United vs Persebaya, dikutip Jumat (21/2/2025).

flavio silva
flavio silva

Menurutnya, Bonek menjadi elemen penting dibalik kebangkitan Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya. Pasalnya demonstrasi Bonek dan Bonita, serta pemberian karangan bunga di Mes Persebaya jadi bukti kecintaan dan dukungan suporter ke tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini.

"Beberapa penggemar mengkritik kami, itu wajar. Namun, kami tidak boleh menyerah pada tim. Kemenangan ini untuk orang-orang yang terus mendukung kami. Kemenangan ini juga untuk tim, karena kami telah bekerja keras," terang Flavio Silva.

2. Siap Berjuang

Kendati demikian, Flavio Silva menegaskan Persebaya akan tetap berjuang dan tidak menyerah demi hasil yang lebih baik untuk dapat menyelesaikan Liga 1 2024-2025. Menurutnya, Persebaya bertekad menjaga momentum positif ini pada laga-laga berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
