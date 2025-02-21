Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Dewa United vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Mau Bajul Ijo Teruskan Tren Kemenangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |12:58 WIB
Jelang Dewa United vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Mau Bajul Ijo Teruskan Tren Kemenangan
Sesi latihan Persebaya Surabaya. (Foto: Media Officer Persebaya)
A
A
A

BOGOR – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster berharap pasukannya bisa bermain baik dan memenangkan laga kontra Dewa United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Sebab Munster mau tim berjuluk Bajul Ijo tersebut dapat menjaga tren kemenangan yang baru saja mereka raih di laga sebelumnya.

Ya, kemenangan perdana pasca enam laga sebelumnya menjadi motivasi Persebaya Surabaya jelang lawan Dewa United. Setelah enam laga tanpa kemenangan, Persebaya akhirnya menang 1-0 saat melawan PSBS Biak.

1. Tengah Termotivasi

Paul Munster mengaku lega akhirnya Persebaya meraih kemenangan penting demi meningkatkan kepercayaan diri tim. Kemenangan tipis 1 - 0 Bajul Ijo melawan PSBS Biak, disebut Munster jadi kepercayaan diri dan mempertahankan posisi di papan atas sambil menguntit Persib Bandung di puncak klasemen.

"Kami dapat kemenangan dari enam pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Ini memberi kepercayaan diri bagi kami untuk tetap berjuang menuju puncak di kompetisi ini," kata Munster, saat konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Jumat (21/2/2025).

Paul Munster. ig/officialpersebaya
Paul Munster. ig/officialpersebaya

Munster pun meminta anak asuhnya fokus dan mewaspadai permainan Tangsel Warrior -julukan Dewa United. Apalagi Dewa United punya beberapa pemain berkualitas, termasuk lima di antaranya merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya, yakni Reva Adi, Ady Setiawan, Alta Ballah, Taise Marukawa, dan Ricky Kambuaya.

Beruntung satu nama terakhir itu dipastikan absen karena sanksi kartu merah, usai kalah 1-3 saat melawan Madura United.

"Saya berharap dapat melewati pertandingan itu, ini yang menjadi spesial bagi Dewa mereka bermain di kandang sendiri. Tapi kami siap berhadapan dengan mereka dan mencuri tiga poin," ucap pelatih asal Irlandia Utara ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Super Ketat, PSSI Uji 5 Kandidat dengan Daftar Pertanyaan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement