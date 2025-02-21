Jelang Dewa United vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Mau Bajul Ijo Teruskan Tren Kemenangan

BOGOR – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster berharap pasukannya bisa bermain baik dan memenangkan laga kontra Dewa United di pekan ke-24 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. Sebab Munster mau tim berjuluk Bajul Ijo tersebut dapat menjaga tren kemenangan yang baru saja mereka raih di laga sebelumnya.

Ya, kemenangan perdana pasca enam laga sebelumnya menjadi motivasi Persebaya Surabaya jelang lawan Dewa United. Setelah enam laga tanpa kemenangan, Persebaya akhirnya menang 1-0 saat melawan PSBS Biak.

1. Tengah Termotivasi

Paul Munster mengaku lega akhirnya Persebaya meraih kemenangan penting demi meningkatkan kepercayaan diri tim. Kemenangan tipis 1 - 0 Bajul Ijo melawan PSBS Biak, disebut Munster jadi kepercayaan diri dan mempertahankan posisi di papan atas sambil menguntit Persib Bandung di puncak klasemen.

"Kami dapat kemenangan dari enam pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Ini memberi kepercayaan diri bagi kami untuk tetap berjuang menuju puncak di kompetisi ini," kata Munster, saat konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Jumat (21/2/2025).

Paul Munster. ig/officialpersebaya

Munster pun meminta anak asuhnya fokus dan mewaspadai permainan Tangsel Warrior -julukan Dewa United. Apalagi Dewa United punya beberapa pemain berkualitas, termasuk lima di antaranya merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya, yakni Reva Adi, Ady Setiawan, Alta Ballah, Taise Marukawa, dan Ricky Kambuaya.

Beruntung satu nama terakhir itu dipastikan absen karena sanksi kartu merah, usai kalah 1-3 saat melawan Madura United.

"Saya berharap dapat melewati pertandingan itu, ini yang menjadi spesial bagi Dewa mereka bermain di kandang sendiri. Tapi kami siap berhadapan dengan mereka dan mencuri tiga poin," ucap pelatih asal Irlandia Utara ini.