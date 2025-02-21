Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United vs Persebaya Surabaya: Bajul Ijo Dipastikan Tanpa 3 Pemain Andalan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |11:44 WIB
Dewa United vs Persebaya Surabaya: Bajul Ijo Dipastikan Tanpa 3 Pemain Andalan
Sesi latihan Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
BOGOR – Dokter tim Persebaya Surabaya, dr. Ahmad Ridhoi, memastikan ada tiga pemain Bajul Ijo –julukan Persebaya– yang bakal absen melawan Dewa United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Ketiga pemain itu absen karena mengalami cedera dan ada juga yang terkena larangan bermain.

1. Pemain Penting Absen

Kedua pemain yang cedera yakni Kadek Raditya dan Malik Risaldi. Keduanya dipastikan absen di laga melawan Dewa United, pada Jumat (21/2/2025) malam WIB nanti.

Keduanya mengalami cedera saat menghadapi dua tim berbeda, Kadek cedera saat Persebaya melawan Persis Solo, sementara Malik Risaldi cedera saat melawan PSBS Biak.

Selama sepekan terakhir keduanya menerima porsi latihan terpisah jelang lawan Dewa United. Tapi mereka tak turut dibawa tim bertandang ke Bogor, ke markas Dewa United.

Selain dua pemain tadi yang absen, Persebaya juga dipastikan kehilangan gelandang tengah Gilson Costa. Pesepakbola asal Portugal itu menerima kartu merah langsung saat melawan Persis Solo, dari wasit mendapat tambahan sanksi sebanyak dua laga.

Untuk saat ini, Kadek didiagnosa menderita cedera pada ankle kanannya. Ia sudah diobservasi dan mendapat penanganan medis, pasca merasa tidak nyaman pada kaki kanannya.

Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Persebaya Surabaya)
Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Persebaya Surabaya)

”Kami terus melakukan penguatan bersama fisioterapi Dani Maulana untuk memaksimalkan kondisi Kadek, agar secepatnya bisa gabung dengan tim lagi,” kata Ridhoi, dikutip Jumat (21/2/2025).

 

