HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |19:04 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

LIVE di RCTI malam hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea U-17 di Piala Asia U-17 2025.

Piala Asia U-17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April. Sebanyak 16 tim akan berebut gelar juara plus tiket ke Piala Dunia U-17 2025 untuk perempatfinalis.

1. Grup C

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Timnas Indonesia U-17 diundi masuk Grup C Piala Asia U-17 2025. Tim Merah Putih akan bersaing dengan Timnas Yaman U-17, Timnas Afghanistan U-17, dan Timnas Korea Selatan U-17.

Tiga laga berat sudah menanti di fase grup. Pada laga pertama, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Korea Selatan!

2. Malam

Seluruh pertandingan akan digelar pada malam hingga dini hari WIB. Untuk laga kontra Korea Selatan, duel dijadwalkan berlangsung Jumat 4 April 2025 pukul 22.00 WIB di Stadion Pangeran Abdulah, Jeddah.

Di atas kertas, duel ini akan sulit buat anak asuh Nova Arianto. Sebab, Taegeuk Warriors merupakan salah satu kesebelasan papan atas di dunia, tak hanya Asia.

 

