BERIKUT enam pemain naturalisasi tambahan yang siap turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 20 Maret 2025. Salah satunya adalah Emil Audero!
Timnas Indonesia akan mendapat tambahan tiga pemain naturalisasi lagi sesuai yang dituturkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Total, akan ada enam pemain siap pakai pada Maret 2025.
Lantas, siapa saja enam pemain itu? Simak ulasan berikut ini.
6 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Australia
Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi pada Februari 2025. Markx awalnya diplot untuk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.
Namun, proses naturalisasi hingga perpindahan federasinya tertunda. Alhasil, Markx batal memperkuat Timnas Indonesia U-20 tetapi tersedia untuk skuad asuhan Patrick Kluivert.
Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi pada Februari 2025. Geypens awalnya diplot untuk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 bersama Markx.
Namun, proses naturalisasi hingga perpindahan federasinya tertunda. Alhasil, Geypens batal memperkuat Timnas Indonesia U-20 tetapi tersedia untuk tim senior.
Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi bersamaan dengan Geypens dan Markx. Kehadiran Romeny sangat dinanti untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia.
Jika tidak cedera, maka penyerang Oxford United ini pasti dipanggil oleh Kluivert. Patut dinanti seperti apa kiprahnya di Skuad Garuda.
Pemain satu ini merupakan target lama PSSI untuk dinaturalisasi. Sayangnya, butuh waktu lama bagi Pelupessy untuk menetapkan hatinya.
Jika tidak ada aral melintang, proses naturalisasi diperkirakan selesai pada awal Maret 2025. Pemain berusia 32 tahun ini dapat menjadi tambahan bagus di lini tengah.