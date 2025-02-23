6 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Australia, Nomor 1 Emil Audero!

Emil Audero termasuk enam pemain naturalisasi tambahan yang siap turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: Instagram/@emil_audero)

BERIKUT enam pemain naturalisasi tambahan yang siap turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 20 Maret 2025. Salah satunya adalah Emil Audero!

Timnas Indonesia akan mendapat tambahan tiga pemain naturalisasi lagi sesuai yang dituturkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Total, akan ada enam pemain siap pakai pada Maret 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Lantas, siapa saja enam pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

6 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Siap Turun di Laga Timnas Indonesia vs Australia

6. Dion Markx

Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi pada Februari 2025. Markx awalnya diplot untuk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Namun, proses naturalisasi hingga perpindahan federasinya tertunda. Alhasil, Markx batal memperkuat Timnas Indonesia U-20 tetapi tersedia untuk skuad asuhan Patrick Kluivert.

5. Tim Geypens

Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi pada Februari 2025. Geypens awalnya diplot untuk Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 bersama Markx.

Namun, proses naturalisasi hingga perpindahan federasinya tertunda. Alhasil, Geypens batal memperkuat Timnas Indonesia U-20 tetapi tersedia untuk tim senior.

4. Ole Romeny

Pemain satu ini sudah selesai dinaturalisasi bersamaan dengan Geypens dan Markx. Kehadiran Romeny sangat dinanti untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia.

Jika tidak cedera, maka penyerang Oxford United ini pasti dipanggil oleh Kluivert. Patut dinanti seperti apa kiprahnya di Skuad Garuda.

3. Joey Pelupessy

Pemain satu ini merupakan target lama PSSI untuk dinaturalisasi. Sayangnya, butuh waktu lama bagi Pelupessy untuk menetapkan hatinya.

Jika tidak ada aral melintang, proses naturalisasi diperkirakan selesai pada awal Maret 2025. Pemain berusia 32 tahun ini dapat menjadi tambahan bagus di lini tengah.