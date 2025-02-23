Rahasia Assist Indah Kevin Diks di Laga FC Copenhagen vs Heidenheim

HEIDENHEIM – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kevin Diks berhasil melepaskan assist indah saat membantu rekannya, Amin Chiakhka mencetak gol di laga FC Copenhagen vs Heidenheim. Menurut Chiakha, ternyata skema gol tersebut sudah sering mereka latih di sesi latihan sehingga saat bertanding pun Chiakha sudah menembah arah assist Kevin Diks.

Ya, Amin Chiakha menyumbang satu gol dalam kemenangan FC Copenhagen atas Heidenheim 3-1 di leg kedua play-off 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Voith-Arena, Heidenheim, Jerman pada Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

1. Assist Indah Kevin DIks

Gol yang diciptakan oleh Chiakha tercipta dari umpan indah yang dikirim oleh Kevin Diks. Dalam keadaan tidak terkawal, pemain Timnas Indonesia itu melepaskan umpan melengkung dari sisi kiri pertahanan Heidenheim.

Chiakha kemudian menyambut bola dengan tandukan keras yang langsung masuk ke dalam gawang. Usai pertandingan, Chiakha mengaku tak terkejut bisa mencetak gol dengan skema seperti ini. Dia mengatakan sudah sering berlatih dengan Kevin Diks.

“Aku ada di tempat yang seharusnya aku tuju,” kata Chiakha dikutip dari Tipsbladet, Minggu (23/2/2025).

“Kevin dan saya membicarakannya saat pemanasan, bahwa dia hanya perlu melakukannya dan saya akan berada di sana,” sambungnya.

“Awalnya saya tidak tahu kalau itu ada di sana karena kami tidak membawa penggemar, jadi suasananya benar-benar sepi, tetapi kemudian saya melihat ke sekeliling dan melihat yang lain juga ikut datang, lalu saya pun bersorak,” tambah pemain kelahiran Copenhagen, Denmark itu.