FC Copenhagen vs Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025: Ujian Berat Kevin Diks Dkk!

Kevin Diks dan FC Copenhagen akan menghadapi Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

FC Copenhagen atau FC Kobenhavn akan bertemu Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Laga ini jelas jadi ujian berat buat Kevin Diks dan kawan-kawan.

Hasil drawing babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 sudah bisa diketahui, Jumat (21/2/2025). FC Copenhagen akan bersua dengan The Blues.

1. Kedua

FC Copenhagen vs Chelsea di 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

Ini merupakan pertemuan kedua bagi Chelsea dan FC Copenhagen di panggung sepakbola Eropa. Sebelumnya, kedua tim pernah bersua di babak 16 besar Liga Champions 2010-2011.

Kala itu, Chelsea berhasil mengalahkan FC Copenhagen dalam dua leg dengan agregat (2-0). Tak ayal, ini merupakan momentum bagi The Lions untuk membalaskan dendam.

2. Berat

Namun begitu, ini juga merupakan ujian berat bagi FC Copenhagen. Sebab diketahui, Chelsea merupakan tim yang dikenal cukup berpengalaman bermain di kompetisi Eropa. Mereka sudah menjuarai dua gelar Liga Champions, dua UEFA Super Cup, dan dua gelar Liga Europa.