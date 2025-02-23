Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Como 1907 vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: I Lariani Bekuk Partenopei 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |20:27 WIB
Hasil Como 1907 vs Napoli di Liga Italia 2024-2025: <i>I Lariani</i> Bekuk <i>Partenopei</i> 2-1
Como 1907 mengalahkan Napoli dengan skor 2-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia (Foto: X/@SerieA_EN)
A
A
A

COMO – Hasil Como 1907 vs Napoli di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Minggu (23/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk I Lariani.

Gol bagi Como dicetak oleh bunuh diri Amir Rrahmani (7’) dan sepakan Assane Diao (77’). Sedangkan, satu-satunya gol Napoli dihasilkan Giacomo Raspadori (17’).

Como 1907 vs Napoli
Como 1907 vs Napoli

Jalannya Pertandingan

Seperti biasa, Napoli tampil menggebrak sejak awal laga. Namun, mereka dikejutkan dengan gol bunuh diri Rrahmani di menit tujuh. Ia bermaksud mengoper ke Alex Meret tetapi sang kiper keluar dari sarangnya sehingga bola bergulir ke gawang kosong.

Kemasukan, Napoli bermain kesetanan. Menit 13, Jean Butez menghalau umpan silang Philip Billing. Bola hendak disambar Giovanni Di Lorenzo tetapi meleset dari target. Gol akhirnya tercipta di menit ke-17.

Raspadori mencuri bola di pertahanan Como dan menggiringnya ke dekat gawang. Dari dalam kotak penalti, ia menaklukkan Butez. Skor jadi 1-1. Setelah itu, tempo sedikit menurun dan kedudukan itu bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Napoli terus berusaha menekan tuan rumah. Namun, peluang mereka selalu mentah sebelum memasuki lini pertahanan Como 1907. Sebaliknya, anak asuh Cesc Fabregas bermain efektif.

Kans terbaik diraih Napoli lewat kaki Scott McTominay dari dalam kotak penalti di menit ke-66. Namun, tembakan kaki kanannya bisa ditepis Butez dengan brilian.

 

Halaman:
1 2
      
