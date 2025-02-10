Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia FC vs AS Roma 0-1, Napoli vs Udinese 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |06:42 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia FC vs AS Roma 0-1, Napoli vs Udinese 1-1
Suasana laga Napoli vs Udinese di Liga Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)
A
A
A

SEBANYAK lima pertandingan lanjutan Liga Italia 2024-2025 semalam, Minggu 9 Februari 2025 hingga Senin (10/2/2025) telah dimainkan. Hasilnya sejumlah laga menarik tercipta, seperti halnya Venezia FC yang tumbang di tangan AS Roma sampai Napoli yang ditahan Udinese.

1. Napoli vs Udinese

Berstatus sebagai sang pemuncak klasemen sementara Serie A 2024-2025, Napoli awalnya sangat diunggulkan untuk menang atas Udinese. Apalagi tim berjuluk Partenopei itu bermain di hadapan pendukungnya sendiri, yakni di Stadion Diego Armando Maradona.

Kendati demikian, Napoli nyatanya kesulitan meladeni permainan tim tamu. Napoli pun sejatinya menjadi tim pertama yang unggul di menit 37 berkat gold ari Scott McTominay.

Lalu tiga menit berselang, Udinese dapat membalasnya via Jurgen Ekkelenkamp. Skor 1-1 itu bertahan sampai laga usai.

Napoli vs Udinese. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)
Napoli vs Udinese. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)

Bagi Napoli, hasil imbang itu membuat mereka gagal menjauh dari kejaran Inter Milan yang kini berada di posisi kedua. Napoli tepatnya bertengger di urutan pertama dengan 55 poin, unggul 4 angka saja dari Inter yang berada di posisi kedua di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.

2. Venezia FC vs AS Roma

Upaya Venezia untuk lolos dari zona degradasi kembali tertahan. Pasalnya sudah bermain di kandang sendiri, yakni di Pier Luigi Penzo Stadium, Venezia justru kalah dengan skor 0-1 dari AS Roma.

Dalam laga tersebut, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes bermain penuh selama 90 menit lebih. Sayang, Jay Idzes cs kebobolan di menit 57 via tendangan penalti Paulo Dybala.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/janice_tjen.jpg
Petenis Indonesia Janice Tjen Pede Bisa Tembus 20 Besar Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement