Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Venezia FC vs AS Roma 0-1, Napoli vs Udinese 1-1

SEBANYAK lima pertandingan lanjutan Liga Italia 2024-2025 semalam, Minggu 9 Februari 2025 hingga Senin (10/2/2025) telah dimainkan. Hasilnya sejumlah laga menarik tercipta, seperti halnya Venezia FC yang tumbang di tangan AS Roma sampai Napoli yang ditahan Udinese.

1. Napoli vs Udinese

Berstatus sebagai sang pemuncak klasemen sementara Serie A 2024-2025, Napoli awalnya sangat diunggulkan untuk menang atas Udinese. Apalagi tim berjuluk Partenopei itu bermain di hadapan pendukungnya sendiri, yakni di Stadion Diego Armando Maradona.

Kendati demikian, Napoli nyatanya kesulitan meladeni permainan tim tamu. Napoli pun sejatinya menjadi tim pertama yang unggul di menit 37 berkat gold ari Scott McTominay.

Lalu tiga menit berselang, Udinese dapat membalasnya via Jurgen Ekkelenkamp. Skor 1-1 itu bertahan sampai laga usai.

Napoli vs Udinese. (Foto: Instagram/officialsscnapoli)

Bagi Napoli, hasil imbang itu membuat mereka gagal menjauh dari kejaran Inter Milan yang kini berada di posisi kedua. Napoli tepatnya bertengger di urutan pertama dengan 55 poin, unggul 4 angka saja dari Inter yang berada di posisi kedua di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025.

2. Venezia FC vs AS Roma

Upaya Venezia untuk lolos dari zona degradasi kembali tertahan. Pasalnya sudah bermain di kandang sendiri, yakni di Pier Luigi Penzo Stadium, Venezia justru kalah dengan skor 0-1 dari AS Roma.

Dalam laga tersebut, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes bermain penuh selama 90 menit lebih. Sayang, Jay Idzes cs kebobolan di menit 57 via tendangan penalti Paulo Dybala.