Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: AC Milan vs Verona Berakhir 1-0, Lazio vs Napoli 2-2!

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan AC Milan vs Verona.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-25, ada tiga pertandingan yang digelar semalam.

Baca Juga:

1. AC Milan Rebut Poin Penuh

AC Milan sukses rebut poin penuh semalam. Menjamu Hellas Verona di Stadion Giuseppe Meazza, pada Minggu (16/2/2025) dini hari WIB, Milan menang tipis dengan skor 1-0.

Milan dihadapkan duel sengit di sepanjang laga ini. Mereka bahkan harus bersusah payah untuk bisa memastikan kemenangan.

Usai bermain imbang di sepanjang babak pertama, Milan akhirnya pecah kebuntuan pada menit ke-75. Ialah Santiago Gimenez yang catatkan namanya di papan skor. Setelah itu tak ada lagi gol tambahan.

Kemenangan ini membuat AC Milan total sudah mengemas 41 poin. Mereka pun menempati posisi ketujuh di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 saat ini.