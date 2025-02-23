Hasil Liga Italia 2024-2025: Torino vs AC Milan 2-1, Inter Milan vs Genoa 1-0

SEBANYAK empat laga pekan ke-26 Liga Italia 2024-2025 baru saja dimainkan pada Sabtu 22 Februari 2025 sampai Minggu (23/2/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah hasil menarik pun tercipta seperti AC Milan yang tumbang di tangan Torino sampai Inter Milan yang susah payah mengalahkan Genoa.

1. Torino vs AC Milan

AC Milan yang berniat bangkit usai tersingkir dari babak playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 justru kesulitan saat bermain melawan Torino. Bertanding di markas lawan, yakni di Stadion Olimpiade Grande Torino, tim berjuluk Rossoneri itu tepatnya kalah dengan skor tipis 1-2.

Dalam laga tersebut, Milan dikejutkan dengan gol bunuh diri Malick Thiaw ketika laga baru berjalan lima menit. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Torino 1-0 atas Milan.

Memasuki babak kedua, baik Torino dan Milan pun bermain sengit. Kedua tim kesulitan mencetak gol di awal hingga pertengahan babak kedua.

Lalu Milan pun sempat menyamakan kedudukan di menit 74 berkat aksi Tijjani Reijnders. Namun, hal tersebut hanya bertahan dua menit saja karena Torino berhasil unggul kembali berkat gol Gvidas Gineitis pada menit ke-76.

Torino vs AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

Dengan hasil itu, AC Milan semakin kesulitan di klasemen Liga Italia 2024-2025. Tim asuhan Sergio Conceicao itu kini menduduki posisi ketujuh dengan 41 poin.

Kemudian Torino naik ke posisi ke-11 dengan 31 angka. Hasil itu juga membuat Milan terpental sementara waktu dari zona tiket kompetisi Eropa musim depan.