Kisah Thom Haye yang Ngebet Ingin Rasakan Atmosfer Derby Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia

KISAH Thom Haye menarik diulas. Sebab, dia ternyata ngebet ingin rasakan atmosfer derby Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia sendiri diketahui selalu jadi debry panas. Rivalitas sengit kedua tim membuat laga kerap berjalan sengit.

1. Thom Haye Ngebet Rasakan Derby Timnas Indonesia vs Malaysia

Mimpi Thom Haye untuk main di derby Timnas Indonesia vs Timnas Malaysia ini disampaikan dalam podcastnya, The Haye Way. Dalam perbincangannya dengan Neil Petersen, Thom Haye beberkan mimpinya dalam membela Timnas Indonesia.

Salah satu mimpinya adalah bermain dalam derby Timnas Indonesia vs Malaysia yang diakuinya begitu terkenal. Sejauh ini, Thom Haye sendiri belum pernah melakoni laga panas itu. Tentunya, dia menantikan kesempatan itu.

"Saya mempunyai beberapa mimpi tentu saja tentang timnas," kata Thom Haye, dikutip dari podcast The Haye Way, Sabtu (22/2/2025).

"Sebenarnya mereka timnas (Indonesia) memiliki derby yang nyata. Melawan Malaysia. Tidak (aku belum), tapi tentu saja akan menyenangkan memainkan permainan itu," lanjutnya.