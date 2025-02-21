Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Cs Ditahan Imbang Tim Thom Haye, Pelatih NEC Nijmegen Kecewa Berat

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |03:05 WIB
Calvin Verdonk Cs Ditahan Imbang Tim Thom Haye, Pelatih NEC Nijmegen Kecewa Berat
NEC Nijmegen vs Almere City. (Foto: Almere City)
A
A
A

NIJMEGEN – Pelatih NEC Nijmegen, Roger Meijer, komentari hasil laga melawan Almere City dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Melihat timnya yang diperkuat Calvin Verdonk cs ditahan imbang Almere City yang dinaungi Thom Haye, dia merasa kecewa berat.

Meijer pun beberkan penyebab timnya gagal menang. Menurutnya, timnya melakukan banyak kesalahan dalam pertandingan itu.

Calvin Verdonk saat bermain untuk NEC Nijmegen. (Foto: Instagram/necnijmegen)

1. NEC Nijmegen Ditahan Imbang

NEC Nijmegen dan Almere City bermain imbang di Gofferstadion, Nijmegen, Belanda pada Minggu 16 Februari 2025. Bermain sebagai tuan rumah, NEC Nijmegen gagal mempertahankan keunggulan.

NEC Nijmegen langsung mencetak gol cepat via Sami Ouaissa (3'). Almere City kemudian membalaskan dua gol lewat Ricardo Visus (45') dan Hamdi Akujobi (74'). Dalam keadaan tertinggal, NEC Nijmegen yang bermain agresif sukses menyamakan kedudukan di menit kritis lewat Vito vam Crooij (90+4').

2. Kecewa

Usai pertandingan, Meijer merasa kecewa Calvin Verdonk dan kolega gagal meraih tiga poin. Padahal, Meijer sudah berupaya keras mempelajari pola permainan Almere City. Namun, usaha tersebut hanya membuahkan satu poin.

“Kami kecewa, terutama karena Anda mengharapkan lebih dari itu sebelumnya,” kata Meijer dilansir dari Forza NEC, Jumat (21/2/2025).

“Kami telah memperkirakan bahwa Almere akan bermain seperti yang mereka lakukan saat melawan FC Utrecht, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Lalu Anda memiliki awal yang bagus dengan skor 1-0 dan itu memberi Anda kebahagiaan, tetapi Anda tidak melihat cukup banyak,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
