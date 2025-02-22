Shin Tae-yong Langsung Jadi Model Iklan Setibanya di Indonesia

Shin Tae-yong datang kembali ke Indonesia. (Foto: Instagram/@gold_jay_kim)

SHIN Tae-yong langsung jadi model iklan setibanya di Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram @shintaeyong7777.

Terlihat Shin Tae-yong mengunggah ulang postingan akun Instagram rekannya @gold_jay_kim. Dalam foto itu, Shin Tae-yong bersama ketiga temannya berfoto bersama mempromosikan sebuah brand yang tertera dalam kausnya.

“Model dari Giriny Clothes,” tulis akun @gold_jay_kim.

1. Shin Tae-yong di Indonesia

Diketahui, Shin Tae-yong memang kembali datang ke Indonesia. Eks pelatih Timnas Indonesia itu tiba di Tanah Air pada Jumat, 21 Februari 2025 malam WIB.

Kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia diketahui dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Tak sendirian, Shin Tae-yong juga turut didampingi sang penerjemah andalan, Jeong Seok-seo atau yang akrab disapa Jeje, dan juga eks asistennya, Kim Jong-jin.

"Indonesia bagus," tulis Shin Tae-yong dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Setibanya di Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya langsung disibukkan beragam agenda kegiatan. Dalam unggahan akun Kim Jay, dijelaskan bahwa Shin Tae-yong baru saja melakukan rapat guna membahas akademi sepakbolanya di Indonesia, yakni Shin Tae-yong Academy.