HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Tiba di Indonesia Semalam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |06:44 WIB
Shin Tae-yong Resmi Tiba di Indonesia Semalam?
Shin Tae-yong terpantau sampai di Bandara Soekarno Hatta. (Foto: TikTok/@ns_mbon)
SHIN Tae-yong resmi tiba di Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025 malam WIB? Akun TikTok @ns_mbon, membagikan momen Shin Tae-yong tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta bersama dengan penerjemahnya sewaktu menangani Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo.

Ayah dua anak ini tampak gagah menggunakan kaos berwarna putih, celana panjang hitam dan topi. Namun, belum dapat dikonfirmasi apakah ini video baru atau lama.

1. Shin Tae-yong Disebut Tiba di indonesia 20 Februari 2025

Satu yang pasti, dalam sebuah live Instagram dengan @sty.foundation akhir pekan lalu, Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- mengatakan akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Di Indonesia, Jeje akan menjalani serangkaian acara yang sudah disiapkan STY Foundation.

“Ini saya info ya Je, jadi Jeje akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari,” kata host dalam live Instagram Jeje dengan @sty.foundation.

“Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach (STY) juga,” lanjut sang host.

2. Shin Tae-yong Punya Yayasan dan Akademi Sepakbola di Indonesia

Sejatinya tak heran Shin Tae-yong masih bolak-balik Korea Selatan-Indonesia meski tak lagi menangani Timnas Indonesia. Sejak November 2024, Shin Tae-yong membentuk yayasan untuk membantu sesama.

 

