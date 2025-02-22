Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-23 yang Bisa Antar Garuda Muda Juara Piala Asia U-23 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |09:35 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia U-23 yang Bisa Antar Garuda Muda Juara Piala Asia U-23 2026!
Timnas Indonesia U-23 berpeluang juara Piala Asia U-23 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia U-23 yang bisa antar Garuda Muda juara Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Setelah lolos semifinal Piala Asia U-23 2024, ekspektasi pencinta sepakbola Tanah Air kepada Timnas Indonesia U-23 meningkat.

Timnas Indonesia U-23 diharapkan menggila saat ambil bagian di Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi. Namun, sebelum mentas di putaran final, Timnas Indonesia U-23 lebih dulu menjalani kualifikasi yang diperkirakan digelar pada September 2025.

1. Timnas Indonesia U-23 Ditempatkan di Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 @afcasiancup.jpg

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Timnas Indonesia U-23 ditempatkan di pot 1 imbas lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Berada di pot 1 menguntungkanTimnas Indonesia U-23 karena terhindar dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Uzbekistan, Irak, maupun Korea Selatan di kualifikasi.

Setelah lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 di bawah asuhan Shin Tae-yong, sanggupkah Timnas Indonesia U-23 racikan Gerald Vanenburg keluar sebagai juara edisi 2026?

1. Tambahan Pemain di Skuad Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 kehilangan banyak pemain andalan untuk Piala Asia U-23 2026. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Ernando Ari, Nathan Tjoe A-On dan Witan Sulaeman usianya sudah melebihi 23 tahun untuk Piala Asia U-23 2026.

Sebagai gantinya, pelatih Gerald Vanenburg mendapatkan pemain pengganti yang kualitasnya tidak kalah hebat. Ketiadaan Ernando Ari di bawah mistar gawang bisa digantikan Cahya Supriadi.

 

