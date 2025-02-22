Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Sengit, Skor Masih 0-0!

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Madura United di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Kini, skor imbang 0-0 masih terjaga.

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Persib Bandung vs Madura United yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil agresif di awal pertandingan babak pertama. Bermain di depan pendukung sendiri, Maung Bandung -julukan Persib- tak kesulitan untuk mengontrol permainan.

Adam Alis dan Marc Klok bergantian menjadi motor serangan utama Persib. Namun, hingga pertandingan memasuki menit ke-15, belum ada gol yang berhasil tercipta.

Di sisi lain, Madura United bermain defensif dan menunggu momentum serangan balik. Meski begitu, anak asuh Angel Alfredo Vera sesekali mengancam gawang Persib.

Kedua tim belum menemukan permainan terbaiknya untuk mencetak gol. Alhasil, memasuki menit ke-30, papan skor masih menunjukkan hasil sama kuat 0-0.

Pada menit-menit akhir babak pertama, Persib berupaya keras untuk mencuri keunggulan. Madura United yang dalam keadaan tertekan kesulitan melawan.

Namun begitu, tidak ada gol tercipta hingga laga babak pertama usai. Persib Bandung ditahan imbang Madura United tanpa gol di paruh pertama.