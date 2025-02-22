Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Pesut Etam Menang 2-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |18:35 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Pesut Etam Menang 2-1!
Laga Persita Tangerang vs Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL Persita Tangerang vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Pesut Etam -julukan Borneo FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Persita Tangerang vs Borneo FC digelar di Indomilk Arena, Sabtu (22/2/2025) sore WIB. Dua gol Borneo FC dicetak oleh Matheus Pato (13’ P) dan Mariano Peralta (50’). Sementara itu, tuan rumah hanya bisa balas satu gol via aksi Eber Bessa (69’).

Persita Tangerang vs Borneo FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang dan Borneo FC bermain dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Tetapi, Borneo FC mampu unggul lebih dahulu atas Persita Tangerang pada menit ke-13. Kepastian itu didapat setelah Matheus Pato mampu mengeksekusi penalti pada menit ke-13.

Persita berusaha keras untuk segera memperkecil ketertinggalan. Akan tetapi, pertahanan Borneo FC masih cukup lugas menghalau serangan yang datang. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
