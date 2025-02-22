Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Barito Putera vs Bali United: Striker Baru Serdadu Tridatu Tengah On Fire!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |04:00 WIB
Jelang Barito Putera vs Bali United: Striker Baru Serdadu Tridatu Tengah On Fire!
Pemain Bali United, Boris Kopitovic. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Penyerang baru Bali United, Boris Kopitovic, mengaku tak memiliki target pribadi di Liga 1 2024-2025. Kopitovic yang baru bergabung itu merasa saat ini fokus utamanya adalah membantu Bali United meraih kemenangan sebanyak mungkin, baik itu via gol, assist, atau pun dukungan lainnya.

Boris Kopitovic bergabung dengan Bali United pada Januari 2025. Penyerang asal Montenegro itu didatangkan s dari klub Singapura, Tampines Rovers secara gratis.

Sejauh ini, Kopitovic sudah mencatatkan tiga gol dari lima pertandingan. Pencapaian itu bisa dibilang cukup positif untuk pemain yang baru bergabung.

1. Fokus Bantu Bali United

Penampilan Kopitovic sejauh ini memang terbilang apik, namun ia menegaskan bahwa fokusnya bukanlah mengincar prestasi individu. Bagi Kopitovic, yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya ia bisa berguna untuk membantu Bali United meraih kemenangan.

"Saya datang ke sini (Bali United) memang untuk mencetak gol dan membantu tim ini. Akan lebih senang ketika saya bisa cetak gol dan meraih kemenangan. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kami bersama tim bisa meraih kemenangan," kata Kopitovic dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (22/2/2025).

Baru Datang Langsung Nyetel, Boris Kopitovic Ketagihan Cetak Gol untuk Bali United

2. Tak Punya Target Individu

Walaupun begitu, Kopitovic mengaku tak mempunyai target pribadi di musim pertamanya bersama Serdadu Tridatu. Kopitovic hanya ingin membantu Bali United memenangkan setiap pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648917/lpj-pengurus-besar-diterima-rakernas-pobsi-2025-berjalan-lancar-yiv.webp
LPJ Pengurus Besar Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Siap Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade Los Angeles 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement