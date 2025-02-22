Jelang Barito Putera vs Bali United: Striker Baru Serdadu Tridatu Tengah On Fire!

GIANYAR - Penyerang baru Bali United, Boris Kopitovic, mengaku tak memiliki target pribadi di Liga 1 2024-2025. Kopitovic yang baru bergabung itu merasa saat ini fokus utamanya adalah membantu Bali United meraih kemenangan sebanyak mungkin, baik itu via gol, assist, atau pun dukungan lainnya.

Boris Kopitovic bergabung dengan Bali United pada Januari 2025. Penyerang asal Montenegro itu didatangkan s dari klub Singapura, Tampines Rovers secara gratis.

Sejauh ini, Kopitovic sudah mencatatkan tiga gol dari lima pertandingan. Pencapaian itu bisa dibilang cukup positif untuk pemain yang baru bergabung.

1. Fokus Bantu Bali United

Penampilan Kopitovic sejauh ini memang terbilang apik, namun ia menegaskan bahwa fokusnya bukanlah mengincar prestasi individu. Bagi Kopitovic, yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya ia bisa berguna untuk membantu Bali United meraih kemenangan.

"Saya datang ke sini (Bali United) memang untuk mencetak gol dan membantu tim ini. Akan lebih senang ketika saya bisa cetak gol dan meraih kemenangan. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kami bersama tim bisa meraih kemenangan," kata Kopitovic dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (22/2/2025).

2. Tak Punya Target Individu

Walaupun begitu, Kopitovic mengaku tak mempunyai target pribadi di musim pertamanya bersama Serdadu Tridatu. Kopitovic hanya ingin membantu Bali United memenangkan setiap pertandingan.