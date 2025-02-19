Baru Datang Langsung Nyetel, Boris Kopitovic Ketagihan Cetak Gol untuk Bali United

GIANYAR - Boris Kopitovic langsung nyetel dengan Bali United FC meski baru bergabung pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Ia kini ketagihan untuk terus mencetak gol.

Kopitovic sejauh ini baru bermain lima pertandingan di putaran kedua musim. Akan tetapi, ia sudah mencetak tiga gol untuk Serdadu Tridatu.

1. Kontribusi

Bali United vs Borneo FC (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Pemain asal Montenegro itu mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Bali United. Hal tersebut untuk memperjuangkan kemenangan tim asuhan Stefano Cugurra di Liga 1 2024-2025.

"Saya datang ke sini (Bali United) memang untuk mencetak gol dan membantu tim ini. Akan lebih senang ketika saya bisa cetak gol dan meraih kemenangan. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kami bisa meraih kemenangan," ujar Kopitovic dilansir dari laman Bali United, Rabu (19/2/2025).

2. Tidak Ada Patokan

Pesepakbola berusia 29 tahun itu mengatakan tidak ada jumlah gol yang akan menjadi patokannya bersama Bali United. Menurutnya, paling terpenting bisa saling melengkapi dengan rekan-rekannya dalam mencapai tujuan tim.