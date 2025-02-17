Hasil Bali United vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Alot, Laga Berakhir Imbang 1-1!

HASIL Bali United vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga yang berjalan alot itu berakhir dengan skor imbang 1-1.

Laga Bali United vs Malut United berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin (17/2/2025) malam WIB. Malut United unggul lebih dahulu via aksi Yakob Sayuri (38’), tetapi kemudian disamakan oleh Boris Kopitovic (64’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United dan Malut United memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim secara perlahan memulai mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Tim asuhan Imran Nahumarury pun akhirnya mampu unggul lebih dahulu atas Bali United. Kepastian itu didapat setelah Yakob Sayuri pada menit ke-38.

Bali United berusaha menyamakan kedudukan dengan bermain lebih agresif. Akan tetapi, pertahanan Malut United masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi antara kedua tim. Sementara waktu, Bali United masih tertinggal 0-1 dari Malut United.