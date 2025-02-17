Advertisement
LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Akhiri Puasa Kemenangan di Liga 1 2024-2025, Bruno Moreira Girang Bukan Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |14:58 WIB
Persebaya Surabaya Akhiri Puasa Kemenangan di Liga 1 2024-2025, Bruno Moreira Girang Bukan Main
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Penyerang Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, girang bukan main. Pasalnya, Persebaya akhiri puasa kemenangannya di Liga 1 2024-2025.

Kepastian itu didapat usai Persebaya mengalahkan PSBS Biak Numfor. Bruno senang karena dirinya menjadi pahlawan dalam laga tersebut.

Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Persebaya Surabaya)

1. Persebaya Surabaya Berjaya

Persebaya Surabaya menang tipis atas PSBS Biak 1-0 di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 15 Februari 2025.

Gol semata wayang dari Bruno Moreira (55') mengakhiri puasa kemenangan Bajul Ijo -julukan Persebaya. Sebelumnya, Persebaya gagal menang dalam enam laga.

Tim besutan Paul Munster itu dikalahkan Balu United (0-2), PSS Sleman (1-3), Malut United (0-2), Barito Putera (0-3), dan Persis Solo (1-2). Hasil imbang juga didapat saat berhadapan dengan Persita Tangerang (1-1).

2. Reaksi Bruno Moreira

Paceklik kemenangan yang berakhir sekaligus menyudahi puasa gol bagi Bruno. Penyerang asal Brasil itu akhirnya kembali mencetak gol setelah terakhir kali lewat penalti ke gawang PSS Sleman pada 11 Januari 2025.

"Saya sangat senang, sudah beberapa laga saya tidak bisa mencetak gol, sekarang saya mencetak gol dan membantu Persebaya meraih kemenangan, ini sangat penting," kata Bruno dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (17/2/2025).

"Ya, karena kami mengalami rentetan hasil buruk, enam pertandingan tanpa kemenangan. Ini sangat berarti bagi kami karena seperti yang saya bilang, Persebaya adalah klub besar," sambungnya.

 

