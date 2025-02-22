Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Gagal Menang atas Everton di Liga Inggris 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |21:46 WIB
Ruben Amorim Dipecat Manchester United Setelah Gagal Menang atas Everton di Liga Inggris 2024-2025?
Ruben Amorim berpotensi dipecat Manchester United setelah gagal menang lawan Everton di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Laman resmi Manchester United)
RUBEN Amorim dipecat Manchester United setelah gagal menang atas Everton di Liga inggris 2024-2025? Manchester United melanjutkan catatan buruk mereka saat melawat ke markas Everton di pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025, Sabtu (22/2/2025) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Goodison Park, skor akhir laga Everton vs Manchester United adalah 2-2. The Toffes -julukan Everton- unggul 2-0 lebih dulu via aksi Beto pada menit 19 dan Abdoulaye Doucoure pada menit 33.

Beto bikin Everton unggul 1-0 atas Manchester United. (Foto: X/@Everton)
Beto bikin Everton unggul 1-0 atas Manchester United. (Foto: X/@Everton)

Skor 2-0 untuk keunggulan Everton bertahan hingga babak pertama usai. Di paruh kedua, Ruben Amorim melakukan pergantian pemain.

Alejandro Garnacho masuk di menit 62 menggantikan Casemiro. Sementara itu, Chido Obi menggantikan Rasmus Hojlund di menit 70, serta Leny Yoro menggeser Noussair Mazraoui (70’).

Masuknya nama-nama di atas mengubah peruntungan Manchester Merah -julukan Manchester United. Manchester United memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Bruno Fernandes pada menit 72.

Kemudian pada menit 80, giliran pemain asal Uruguay Manuel Ugarte yang membobol gawang Everton sehingga skor sama kuat 2-2. Skor 2-2 ini bertahan hingga laga berakhir.

 

