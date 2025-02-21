Reaksi Kevin Diks Usai Loloskan FC Copenhagen ke 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025

REAKSI Kevin Diks usai loloskan FC Copenhagen ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025 akan diulas Okezone. Bek Timnas Indonesia itu amat bahagia usai mengantar FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar.

Kevin Diks pun memuji daya juang tinggi yang ditunjukkan oleh The Lions -julukan FC Copenhagen. Sebab, kerja keras itu membuahkan tiket ke 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025.

1. Petik Hasil Manis

FC Copenhagen sukses lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah Kevin Diks dan kolega menundukkan Heidenheim 3-1 di leg kedua play-off 16 besar, Jumat (21/2/2025) dini hari WIB.

Tiga gol untuk FC Copenhagen dicetak oleh Amin Chiakha (37’), Kevin Diks (53’ (P)), dan Rodrigo Huescas (113’). Sementara itu, tim tuan rumah hanya bisa membalaskan satu gol via tendangan bebas Leo Scienza (73’). Kemenangan ini membuat FC Copenhagen unggul agregat atas Heidenheim (4-3).

2. Girang Bukan Main

Usai pertandingan, Kevin mengaku sangat bahagia bisa mengantar timnya lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Sebab, laga berjalan sangat sulit.

“Kami sangat gembira karena itu pertandingan yang sulit. Beberapa pemain mendapat kesempatan untuk menunjukkan seperti apa tim kami,” kata Kevin Diks, dilansir dari Tipsbladet, Jumat (21/2/2025).